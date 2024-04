POL-DU: Altstadt: Audi kollidiert beim Überholvorgang mit Leitplanke - zwei Leichtverletzte

Duisburg (ots) - Am Dienstagabend (23. April) gerieten mehrere Personen auf der Königstraße gegen 22:40 Uhr in einen Streit, der in einer handgreiflichen Auseinandersetzung endete. Hierbei wurde ein junger Mann (22) schwer, zwei weitere (21, 20) leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Geschädigten in ...

mehr