Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck/Aldenrade: Unbekannte stehlen Katalysatoren - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Von Mittwoch (24. April) auf Donnerstag (25. April) haben Unbekannte an zwei Autos in Beeck und Aldenrade die Katalysatoren entwendet. Im ersten Fall verständigte die Halterin (54) eines grauen Renault die Polizei. Die Duisburgerin hatte ihr Auto am Mittwochnachmittag (16:00 Uhr) vor einer Gaststätte auf der Friedrich-Ebert-Straße im Stadtteil Beeck geparkt. Als die 54-Jährige am Donnerstagmorgen (7:30 Uhr) ihr Auto startete, irritierte sie das laute Auspuffgeräusch. Ein Besuch in der Werkstatt brachte ihr Gewissheit: Unbekannte hatten den Katalysator gestohlen.

Ein ähnliches Schicksal ereilte den Halter (62) eines roten Opel Astra. Der Duisburger hatte sein Auto am Mittwochabend (20:30 Uhr) auf der Heinestraße geparkt. Am Donnerstagmorgen (7:30 Uhr) bemerkte auch er, dass Unbekannte den Katalysator entwendet haben.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zu Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Diebesgutes machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei.

Über den nachfolgenden Link erhalten Sie wertvolle Tipps, wie sie Dieben, die sich an Ihrem Fahrzeug zu schaffen machen wollen, ihre Arbeit erschweren oder sie im Idealfall verhindern:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell