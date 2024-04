Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Einbrecher nach Geschäftseinbruch gestellt - Festnahme

Duisburg (ots)

In der Nacht von Samstag (20. April) auf Sonntag (21. April) gelang es Beamten in Zivil einen mutmaßlichen Einbrecher (56) zu stellen. Der Mann zog das Interesse der Einsatzkräfte auf sich, als er gegen 4 Uhr morgens sich die Fensterrahmen einer bereits geschlossenen Gaststätte auf der Hohe Straße anschaute. Die Beamten folgten dem 56-Jährigen als dieser weiter zur Straße Am Buchenbaum ging, verloren ihn aber kurzzeitig aus den Augen. Die Hartnäckigkeit der Einsatzkräfte zahlte sich aus: Wenige Minuten später entdeckten sie den Tatverdächtigen mit mehreren gefüllten Einkaufstaschen in den Händen.

In den Taschen fanden die Beamten einen Schraubendreher sowie zahlreiche Getränkedosen, deren Herkunft sie sich zunächst nicht erklären konnten. Bei der Suche nach der Herkunft des vermeintlichen Diebesgutes stießen die Ermittler auf der Hohe Straße auf eine Wettannahmestelle, an deren Fenster sie frische Hebelspuren feststellten.

Bei der anschließenden Überprüfung des Mannes stellten sie fest, dass das Amtsgericht Duisburg gegen ihn bereits wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls einen Haftbefehl erlassen hatte. Sie nahmen den Tatverdächtigen fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam.

Ob die Getränkedosen aus dem aufgebrochenen Lokal stammen und die Hebelspuren zu dem aufgefundenen Schraubendreher passen, ist Bestandteil der andauernden Ermittlungen.

Ab sofort können Sie die Pressemitteilungen auch über den neuen WhatsApp-Kanal der Polizei Duisburg direkt auf Ihrem Handy empfangen. Unter folgendem Link können Sie den Kanal abonnieren: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaW1LbBKwqSav48qAy0C

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell