Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Auseinandersetzung auf offener Straße eskaliert - versuchtes Tötungsdelikt

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (23. April) gerieten mehrere Personen auf der Königstraße gegen 22:40 Uhr in einen Streit, der in einer handgreiflichen Auseinandersetzung endete.

Hierbei wurde ein junger Mann (22) schwer, zwei weitere (21, 20) leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Geschädigten in Krankenhäuser. Der Schwerverletzte wird derzeit noch stationär behandelt, befindet sich aber außer Lebensgefahr.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen.

Derzeit ist von einem versuchten Tötungsdelikt auszugehen. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind derzeit noch unklar.

Zeugen des Geschehens wenden sich bitte unter der Rufnummer 0203 280 0 an das Kriminalkommissariat 11.

