Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einbruch in Auto

Zeugen beobachteten den Einbrecher am Montag in Ehingen.

Ulm (ots)

Um 17.45 Uhr machte sich der Einbrecher an einem Seat zu schaffen. Der parkte in der Talstraße auf einem Parkplatz. Wie der Täter das Fahrzeug öffnete, ist noch unklar. Auf der Suche nach Brauchbarem fand der Unbekannte einen Geldbeutel. Der befand sich in einer Handtasche. Die lag gut sichtbar auf dem Beifahrersitz. Aus einer weiteren Tasche im Fahrzeugfond entnahm der Einbrecher weiteres Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete. Dabei wurde der Unbekannte von Zeugen beobachtet. Die sprachen den Dieb an. Danach flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Zeugen wählten den Notruf der Polizei. Die fahndete, konnte den Flüchtigen jedoch nicht mehr feststellen. Der Unbekannte soll ca. 165 bis 170 cm groß gewesen sein. Er soll ein südländisches Aussehen und kurze helle Haare haben. Der korpulente Mann trug ein hellblaues T-Shirt und eine kurze graue Hose. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Die Höhe der Beute ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

++++1432347 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell