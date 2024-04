Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Auf Friedhof ausgeraubt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag (26. April, 16 Uhr) eine 56-Jährige auf dem Friedhof an der Schleiermacherstraße (Ecke Lange Kamp) ausgeraubt. Der Mann entriss der Duisburgerin eine blaue Umhängetasche samt Bargeld, Bankkarte und weiteren Dokumenten und flüchtete in Richtung Flottenstraße. Die Kripo sucht Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können: Er wird auf 20 bis 30 Jahre und 1,80 Meter Größe geschätzt. Der Räuber hat eine schlanke Statur, graue Haare und war mit einem grauen Oberteil, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

