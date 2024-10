Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Werkzeuge bei Einbruch entwendet

Grevenbroich / Rommerskirchen (ots)

An einer Sportanlage am Sportplatzweg in Grevenbroich kam es in der Zeit von Dienstag (08.10.), circa 19:27 Uhr, auf Mittwoch (09.10.), circa 07:40 Uhr, zu einem Einbruch. Die Unbekannten hebelten ein Tor sowie eine Tür auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten ein technisches Gerät und diverse Werkzeuge. Nach ersten Ermittlungen wurde gegen 01:30 Uhr ein Alarm ausgelöst.

Ebenfalls von Dienstag, circa 22:30 Uhr, auf Mittwoch, circa 17:00 Uhr, kam es an der Stephanusstraße in Rommerskirchen zu einem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen hebelten die Eingangstür auf und beschädigten die Beleuchtung sowie die Alarmanlage. Nach ersten Ermittlungen wurden die Räumlichkeiten durchsucht, aber nichts entwendet.

Das Kriminalkommissariat 24 hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, kann sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell