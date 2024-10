POL-NE: Müllbehälter brennen in Büderich

Neuss (ots) - Am Montag (07.10.) ist in Neuss am Gottfried-Schmitz-Weg eine 85-Jährige offenbar von einem Auto angefahren worden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wollte ein PKW-Fahrer in einem verkehrsberuhigten Bereich rückwärts aus einer Parktasche ausfahren, wobei der die hinter dem Fahrzeug gehende Neusserin touchierte. Die Seniorin kam nach eigenen Angaben durch diese Berührung zu Fall und verletzte sich. ...

mehr