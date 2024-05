Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbrüche in Kindertagesstätten - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Im Zeitraum von Montagabend (18.00Uhr) bis Dienstagmorgen (06.35 Uhr) kam es zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Marienstraße. Bislang unbekannte Täter hebelten dazu ein Fenster auf, durchwühlten das Objekt und nahmen mehrere Tablets aus einem Büro mit, in welches sie ebenfalls einbrachen.

Auch an der Straße "Am Lipping" kam es zum Nachteil einer Kindertagesstätte zu einem Einbruch. Nachdem im Zeitraum von Montag (16.30 Uhr) bis Dienstag (6.45 Uhr) durch unbekannte Täter eine Tür aufgehebelt wurde, öffneten sie zusätzlich gewaltsam die Tür eines Büros. Die Täter entwendeten ein Handy und flüchteten. Ob noch weitere Gegenstände fehlen, wird derzeit geprüft.

Hinweise werden unter der Tel. 0800/2361 111 entgegengenommen

