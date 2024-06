Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer ist bei Rot gefahren?

Jena (ots)

An der Ampelanlage der Stadtrodaer Straße in Höhe der Auffahrt zur Autobahn kam es am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Ein aus Richtung Stadtroda kommender Pkw-Fahrer beabsichtigte nach links auf die A4 in Richtung Frankfurt aufzufahren. Stadtauswärts fuhr in diesem Moment ein weiterer Pkw über die dortige Ampelanlage, sodass es in der Folge zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der Stadtauswärtsfahrende wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Wer nun über die rote und wer über die grüne Ampel gefahren ist, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

