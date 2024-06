FW-HB: Mehrere Verletzte bei Kollision zwischen Bus und Pkw

Bremen-Sebaldsbrück (ots) - In einem zweigeschossigen Wohngebäude in der Vahrer Straße in Bremen-Sebaldsbrück brach aus bislang noch ungeklärter Ursache am 19. Juni 2024 ein Feuer im Keller aus. Um 18:48 Uhr erreichte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der erste von einer Reihe an Notrufen. Von hier erfolgte auch die Alarmierung von rund 60 Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswachen 1, 2, 3 und 5 sowie der ...

mehr