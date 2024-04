POL-WOB: Falsche Bankmitarbeiterin - Betrüger ergaunern knapp 6000 Euro

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Kleiststraße 10.04.2024, 14.15 Uhr Ein unbekannter Täter entwendete Flaschen am Mittwochvormittag aus einem Discounter in der Kleiststraße in Wolfsburg. Um sich im Besitz des Diebesgutes zu halten schlug der Täter um sich und verletzte drei Frauen leicht. Am Mittwochmorgen fiel einer Mitarbeiterin des Discounters in der Innenstadt der unbekannte Mann in dem Geschäft auf. ...

mehr