Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wahlplakate beschädigt

Gera (ots)

Gera. Die Halterung zweier Transparente (Wahlbezug) beschädigte ein Unbekannter Täter am Markt in den vergangenen Tagen. Die Transparente wurden durch einen Zeugen am gestrigen Mittag (24.04.2024) in einem Gebüsch aufgefunden. Ein weiteres Plakat einer anderen Partei wurde ebenfalls entfernt um am Markt aufgefunden. Die Kripo Gera ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0105437/2024 nach Zeugen. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell