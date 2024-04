LPI-G: Kind angefahren

Gera (ots) - Gera. Ohne Beute zu erlangen drangen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Keplerstraße in Gera ein. Die Tatzeit kann ersten Erkenntnissen zufolge auf die Nacht von Montag zu Dienstag (22.-23.04.2024) eingegrenzt werden. Beim Eindringen in das Gebäude hinterließ der oder die Täter Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die KPI Gera (0365 8234 1465) unter Angabe der Bezugsnummer 0103804/2024 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

