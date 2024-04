Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Verletzten

Greiz (ots)

Weida. Am 23.04.2024 gegen 09:50 Uhr kam es auf der B175 am Abzweig Zickra zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 82-jähriger PKW Fahrer wollte auf die B175 auffahren und missachtete den vorfahrtsberechtigten 49-jährigen PKW Fahrer. Beim Zusammenstoß wurden zwei Personen verletzt, dass sie in ein Krankenhaus verbracht werden mussten und an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im 5-stelligen Bereich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die B175 war zeitweise voll gesperrt, so dass es zu einer Staubildung kam. <BF>

