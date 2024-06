FW-HB: Kellerbrand in Huckelriede, Pkw-Unfall in Walle

Bremen-Strom (ots) - In einer Parkbucht in der Ludwig-Erhard-Straße im Güterverkehrszentrum (GVZ) kam es am 07. Juni 2024 zu einem Gefahrgutunfall. Aus einem 40 Fuß Seecontainer, der sich auf einem LKW-Sattelauflieger befand, lief eine zunächst unbekannte Flüssigkeit aus. Um 19:22 Uhr ging die Meldung zu dem Gefahrgutunfall in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ...

