Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft in der Ekkehardstraße - Polizei bittet um Hinweise (24.04.2024)

Singen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch haben unbekannte Täter versucht in ein Juweliergeschäft in der Ekkehardstraße einzubrechen. Gegen 3 Uhr bemerkte ein Anwohner verdächtige Geräusche und verständigte daraufhin die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streifen waren die unbekannten Täter, die zuvor mit brachialer Gewalt versuchten die Eingangstür des Schmuckladens aufzuhebeln, geflüchtet.

Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Personen, die im Zeitraum zwischen 3 Uhr und 3.20 Uhr Verdächtiges im Bereich des Juweliergeschäfts in der Ekkehardstraße beobachtet haben, oder die sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

