POL-NE: Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Neuss (ots) - Am Dienstag (08.10.), gegen 16:10 Uhr, kam es zu einer Rauchentwicklung aus einer Mülltonne an der Plankstraße in Neuss. Die Feuerwehr konnte die Rauchentwicklung unterbinden. Am gleichen Tag (08.10.), gegen 23:07 Uhr, brannten mehrere Kartons, welche vor einem Garagentor an der Gladbacher Straße in Neuss abgestellt waren. Das Feuer drohte auf das nebenstehende Mehrfamilienhaus überzugreifen, was durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr verhindert werden ...

mehr