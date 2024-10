Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Mann zweimal angegriffen

Jüchen (ots)

Am Dienstagabend (08.10.) wurde ein 42-jähriger Mann offenbar zweimal von bislang unbekannten Jugendlichen angegriffen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Mönchengladbacher gegen 19.40 Uhr auf der Niersstraße unterwegs, als er aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus beleidigt wurde. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Folge der Mann nach eigenen Angaben mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen wurde. Die Gruppe, bestehend aus fünf männlichen und drei weiblichen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, entfernte sich danach in unbekannte Richtung. Eine der Beteiligten soll korpulent gewesen sein und ein Kopftuch getragen haben. Im nahe gelegenen Park "Alter Friedhof" wurden zwei Fahrräder gefunden und sichergestellt, die möglicherweise den Angreifern gehören könnten.

Der Geschädigte war offenbar alkoholisiert, gegenüber den allarmierten Polizeibeamten zeigte er sich aggressiv. Er lehnte trotz sichtbarer Verletzungen eine medizinische Versorgung ab.

Am selben Abend gegen 21.20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der selbe 42-Jährige an der Bahnhofstraße erneut von einer Gruppe von unbekannten Jugendlichen angegriffen und getreten wurde. Einer der Beteiligten wird als etwa 16 bis 18 Jahre alt, von schlanker Statur und mit schwarzem, lockigem Haar beschreiben. Nach dem Angriff entfernte sich die Gruppe in Richtung Peter-Bamm-Halle. Der verletzte Mönchengladbacher wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kriminalkommissariat 24 ermittelt die Hintergründe dieser Vorfälle und bittet auch Zeugen um Hinweise.

Wer Sachdienliches beitragen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

