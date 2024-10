Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Dormagen und Grevenbroich

Bild-Infos

Download

Dormagen / Grevenbroich (ots)

Am Montag (07.10.) sind bislang unbekannte Täter ein Haus an der Wilhelm-Busch-Straße im Dormagener Stadtteil Zons eingebrochen. Vermutlich zwischen 13 Uhr und 16:45 Uhr gelangten sie in das Gebäude, indem sie ein Fenster zerstörten. Die Unbekannten durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten Bargeld.

Ebenfalls am Montag um etwa 22:40 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu einem Haus an der Klosterstraße in Dormagen-Delhoven. Beim Durchsuchen der Räume wurde der Verdächtige jedoch von den Hausbewohnern gestört, er flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Beute machte er nach ersten Erkenntnissen nicht.

In der Zeit vom Samstag (5.10.), 15 Uhr, bis zum Montag (7.10.), 14 Uhr, wurde offenbar versucht, in ein Haus an der Erftwerkstraße in Grevenbroich einzubrechen. An der Terassentür wurden Hebelschäden festgestellt. Ob die Unbekannten ins Gebäude gelangten, ist noch Teil der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Gerade in der einsetzenden dunklen Jahreszeit sind Einbrecher verstärkt unterwegs und suchen nach Häusern, zu denen ein leichter Zugang möglich ist. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter deswegen kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell