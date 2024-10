Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gruppe raubt Jugendlichen aus

Kaarst (ots)

Am Freitag (04.10.) wurde ein 16-jähriger gegen 18.45 Uhr an der Straße Am Neumarkt in Kaarst überfallen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam eine Gruppe von vier männlichen Jugendlichen auf den Kaarster zu und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dieser übergab einen geringen Betrag sowie einen persönlichen Gegenstand. Die Verdächtigen hielten sich noch eine Weile in der Nähe des Tatorts auf, entfernten sich bei Eintreffen der Polizei aber in Richtung des angrenzenden Stadtparks.

Es soll sich um eine Gruppe von etwa 14- bis 15-Jährigen handeln, alle dunkel gekleidet. Einer der Tatverdächtigen soll schwarze Haare mit einem Seitenscheitel haben.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

