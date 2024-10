Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere PKW aufgebrochen

Neuss (ots)

Zwischen Samstag (05.10.) und Sonntag (06.10.) wurden in Neuss in unmittelbarer Nähe zwei PKW aufgebrochen. An der Nordkanalallee schlugen Unbekannte zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 06:30 Uhr, Fenster an zwei abgestellten Autos ein, es wurden persönliche Gegenstände entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (zum Beispiel Navigationsgeräte, Mobiltelefone beziehungsweise Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück, ziehen Sie beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel ab und versperren Sie alle Fenster und Türen. Nutzen Sie nach Möglichkeit eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Präventionsberatung der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell