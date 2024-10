Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Einbrüche im Kreisgebiet

Neuss / Grevenbroich / Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch (02.10.) sind zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr bislang Unbekannte in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Goethestraße in Neuss eingebrochen. Die Täter verschafften sich offenbar über die Terassentür Zugang und durchsuchten mehrere Räume. Ob sie dabei Beute machten, ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt.

Einen gescheiterten Einbruch gab es ebenfalls am Mittwoch, zwischen 07:30 Uhr und 17 Uhr, Einbrecher bei dem Versuch, in eine Wohnung an der Gielenstraße in der Neusser Innenstadt einzubrechen. Dort wurden diverse Hebelmarken an der Wohnungstür festgestellt, es gelang den Unbekannten jedoch offenbar nicht, einzudringen.

Ebenfalls erfolglos blieben Einbrecher am Mittwoch um 17:20 Uhr an der Lutherstraße in Neuss-Reuschenberg. Nachdem offenbar zwei Personen zunächst versucht hatten, die Eingangstür des Einfamilienhauses aufzuhebeln, zerstörten sie anschließend ein Fenster mit einem Stein. Ins Haus selbst gelangten sie jedoch nicht. Die Polizei ist auf der Suche nach zwei Verdächtigen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, beide etwa 160 bis 170 Zentimeter groß und von südeuropäischem Erscheinungsbild. Eine der Personen soll eine graue Jogginghose und einen schwarzen Pullover getragen haben, der andere war demnach mit einer beigefarbenen Jacke, brauen Leggins und weißen Sneakern bekleidet gewesen sein.

An der Neusser Geibelstraße gelang es unbekannten Tätern am Mittwoch zwischen 08:00 und 17:45 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Sie hebelten die Wohnungstür auf und entwendeten Bargeld.

Im Neusser Dreikönigsviertel kam es zwischen Dienstag (01.10.), 20 Uhr, und Mittwoch, 13:30 Uhr, zu einem Einbruch an der Langenbachstraße. Vom Garten aus wurde ein Fenster aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

In Grevenbroich brachen unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 15:40 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Oderstraße ein. Die Einbrecher versuchten offenbar zunächst, eine gläserne Terassentür aufzuhebeln und beschädigten anschließend die Scheibe so stark, dass ein Eindringen möglich war. Die Unbekannten entkamen offenbar mit Schmuck.

Einen weiteren Einbruch gab es am Mittwoch um 18:30 Uhr an der Ostraße in Korschenbroich. In der Zeit von 18:30 Uhr bis 22:30 Uhr öffneten Unbekannte die Terassentür und durchsuchten die Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck und Bargeld erbeutet.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen aufgenommen. Um die Fälle aufzuklären, werden auch Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0231 3000 bei der Polizei zu melden.

Für Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen bietet die Polizei kostenfreie und herstellerneutrale Beratung an, um die Objekte wirksam gegen unerwünschtes Eindringen zu schützen. Ein Termin vor Ort kann vereinbart werden unter 02131 3000.

