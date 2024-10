Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Grevenbroicher Schule

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (02.10.) sind gegen 21:45 Uhr bislang unbekannte Täter in die Räume einer Schule in der Grevenbroicher Südstadt eingebrochen. Möglicherweise durch das Aufhebeln einer Notausgangstür gelangten die Unbekannten in das Schulgebäude. Dort entleerten sie unter anderem einen Feuerlöscher und beschädigten in den Klassenzimmern mehrere Gegenstände. Außerdem hinterließen sie Schmierereien auf verschiedenen Oberflächen. Ob auch etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat 24 aufgenommen hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

