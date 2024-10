Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senior wird zu Hause überfallen

Kaarst (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (02.10.) wurde in Kaarst ein älterer Mann überfallen, verletzt und ausgeraubt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen klingelten gegen 01:15 zwei unbekannte Männer an der Tür des Einfamilienhauses des 80-Jährigen in der Girmes-Kreuz-Straße. Als der Senior öffnete, wurde er unvermittelt angegriffen und überwältigt. Die Täter durchsuchten die Wohnung und erbeuteten offenbar Wertgegenstände. Der Kaarster wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Opfer kann keine genaue Täterbeschreibung abgeben, da die Männer beim Überfall maskiert waren. Einer der Täter soll aber knapp 190 Zentimeter groß gewesen sein und möglicherweise eine blaue Hose getragen haben. Das Kriminalkommissariat 12 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss ermittelt und bittet auch um die Mitwirkung der Bevölkerung. Wer Hinweise auf das Geschehen geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell