POL-NE: Diebe stehlen Motorrad der Marke Aprilia

Grevenbroich (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (02.10.) ist es gegen 02:40 Uhr zu einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Grevenbroich gekommen. Die Ursachen dafür sind aktuell noch unklar. Der Hausbewohner wurde bei dem Ereignis leicht verletzt, er konnte sich jedoch selbstständig ins Freie begeben und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Haus selbst entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen, wie ...

