POL-NE: Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Neuss (ots) - Am Montag (30.09.), gegen 14:15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Pfarrzentrum" in Holzbüttgen zu einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss. Dabei wurde ein 60 Jahre alter Wohnungsinhaber durch Rauchgase schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

