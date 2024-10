Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungsinhaber wird bei Brand schwer verletzt

Neuss (ots)

Am Montag (30.09.), gegen 14:15 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Pfarrzentrum" in Holzbüttgen zu einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss.

Dabei wurde ein 60 Jahre alter Wohnungsinhaber durch Rauchgase schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der Brand an zwei Stellen in der Wohnung ausgebrochen sein. Brandherde gab es demnach im Schlafzimmer und im Wohnzimmer. Ermittler gehen deshalb von einer vorsätzlichen Brandstiftung durch den alleine anwesenden Wohnungsinhaber aus.

Die weiteren Ermittlungen hat nun das zuständige Kriminalkommissariat 11 in Neuss übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell