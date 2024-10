POL-NE: Pressemeldung des PP Duisburg

Neuss (ots) - In der Zeit von Sonntag (29.09.), etwa 19 Uhr, bis Montag (30.09.), 9:30 Uhr, ist ein am Holzheimer Weg in Neuss geparktes Auto beschädigt worden. Der dort über Nacht abgestellte PKW der Marke Fiat wurde augenscheinlich von einem vorbeifahrenden Auto touchiert und dabei an seiner linken Seite stark Beschädigt. Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang nicht, weshalb das ermittelnde Verkehrskommissariat 2 der Polizei die Bevölkerung um Hilfe bittet. ...

