Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher hebeln Fenster im Obergeschoss auf

Bild-Infos

Download

Korschenbroich (ots)

Am Montag (30.09.), in der Zeit von 14:30 bis 21:30 Uhr, wurde ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Hoppbruch" in Steinhausen das Ziel von Einbrechern.

Unbekannte waren auf einen Balkon im ersten Obergeschoss gestiegen und hatten dort ein Fenster aufgehebelt. Spuren deuten darauf hin, dass ihr Vorhaben zuvor an der Balkontür gescheitert war.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler haben die Täter Schmuck erbeutet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Dunkle Häuser und Wohnungen lassen Einbrecher leicht erkennen, dass ihre Bewohner nicht zu Hause sind. Eine Anwesenheitssimulation kann dabei helfen, Einbrüche zu verhindern. Weitere Informationen zum Thema gibt es unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell