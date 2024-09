Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Warburg (ots)

Am Mittwoch, 4. September, kam es in Warburg-Bonenburg zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw. Dabei verletzten sich zwei Beifahrerinnen, eine sogar schwer. Gegen 19.10 Uhr fuhr ein 27-Jähriger aus Marsberg mit seinem Mercedes auf der L828 in Richtung Willebadessen. Mit im Mercedes saß eine 37-Jährige aus Marsberg auf dem Beifahrersitz. Zur gleichen Zeit fuhr ein 19-Jähriger aus Warburg mit seinem Seat auf der L837 zur L828. Eine 18-Jährige aus Warburg saß auf dem Beifahrersitz. Nach ersten Aussagen beabsichtigte der Seat links auf die L828 einzufahren. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Pkw. Die 19-Jährige verletzte sich leicht, die 37-Jährige schwer. Sie kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Die L828 war für etwa zwei Stunden gesperrt.

