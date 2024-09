Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat den richtigen Riecher - Betrunkener muss seinen Führerschein abgeben

Warburg (ots)

Am Dienstag, 3. September, gegen 22.20 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger aus Warburg mit seinem Pkw auf der Kasseler Straße in Richtung Herlinghausen. Vor ihm fuhr ein Seat Alhambra in grau. Dem 49-Jährigen fiel auf, dass der Seat nicht auf seiner Fahrspur blieb, sondern immer wieder mittig auf die Straße zog. Trotz Gegenverkehr setzte er seine Fahrt mittig auf der Straße fort, sodass der Gegenverkehr deutlich abbremsen musste, um einen Unfall zu verhindern. Der Warburger blieb hinter dem Seat, bis dieser in Warburg-Herlinghausen in der Straße "Bracken" sein Fahrzeug parkte. Der 49-Jährige informierte die Polizei und gab den Standort durch. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem 52-jährigen Fahrer des Seats Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Polizisten ordneten ein Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren. In dem Seat befanden sich neben den Fahrzeugführer noch seine Ehefrau und ein Kind. Verkehrsteilnehmer, die dem Seat entgegengekommen sind und gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei, unter der Rufnummer 05271/962-0, zu melden.

