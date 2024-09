Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Alle wählen die Polizei Höxter als Wunschbehörde

14 neue Polizistinnen und Polizisten bei der KPB Höxter begrüßt

Kreis Höxter (ots)

14 neue Polizistinnen und Polizistinnen konnte die Kreispolizeibehörde Höxter heute in ihren Reihen begrüßen. Und alle hatten zuvor Höxter als ihre Wunschbehörde ausgewählt. Diese Tatsache freute Behördenleiter Landrat Michael Stickeln besonders, als er am Montag in der Aula des Kreises Höxter willkommen. Musikalisch begleitet wurde die Zeremonie durch ein Ensemble des Landespolizeiorchesters NRW.

Jährlich zum 1. September wird der so genannte Nachsatz auf die Polizeibehörden in ganz NRW verteilt. Zu den 14 neuen Kolleginnen und Kollegen, die im Kreis Höxter an alle drei Wachstandorten und in verschiedenen Direktionen eingesetzt werden, gehören sieben junge Polizeikommissarinnen und -kommissare, die nun nach ihrem erfolgreich absolvierten Studium in das Berufsleben einsteigen. Diese legten in feierlichem Rahmen ihren Diensteid ab.

Sieben weitere Kolleginnen und Kollegen bringen zum Teil langjährige Berufspraxis aus anderen Behörden mit und haben sich auf eigenen Wunsch in den Kreis Höxter versetzen lassen. Für manche bedeutet es die Rückkehr in die angestammte Heimat.

Während der Begrüßungsfeier hoben der Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Christian Brenski, und Landrat Stickeln noch einmal die Vorzüge des Kreises Höxter hervor. Die Bevölkerung stehe hinter der Polizei und schenke ihr großes Vertrauen. "In dieser Region lässt es sich gut und sicher Leben", wandte sich Stickeln an die neuen Kolleginnen und Kollegen. "Und zu Ihrer Aufgabe gehört es, dass es weiterhin so bleibt". Für ihre künftigen anspruchsvollen beruflichen Aufgaben wünschte er gutes Gelingen. "Und passen Sie bitte auf sich auf."

