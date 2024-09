POL-HX: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Beverungen (ots) - Am Donnerstag, 29. August, kam es in einer Entsorgungsfirma in Beverungen zu einem Brand. Löschzüge aus den umliegenden Ortschaften waren im Einsatz. Der Brandort ist beschlagnahmt. Gegen 17.30 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Entsorgungsfirma in der Straße "Zum Osterfeld" Flammen aus einer Lagerbucht in der Lagerhalle. Selbstständig wurden von den ...

