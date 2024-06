Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hakenkreuze in Heckklappe geritzt: Hinweise erbeten; Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens; Rollerfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

In eigener Sache:

(cb) Polizeioberkommissar David Bubolz hospitiert im Juni bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Seine Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "db".

1. Hakenkreuze in Heckklappe geritzt: Hinweise erbeten - Hanau

(cb) Ein blauer Multivan, welcher am Mittwoch auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofes in der Birkenhainer Straße (einstellige Hausnummern) abgestellt war, wurde durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Diese hatten zwischen 7.10 und 14.10 Uhr ein Hakenkreuz in die Heckklappe des Vans geritzt und dadurch einen Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro verursacht. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens - Hanau/Steinheim

(jm) Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Otto-Hahn-Straße ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Gegen 14.10 Uhr meldeten Zeugen über Notruf, dass ein Fahrzeug offenbar frontal gegen einen Betonsockel gefahren sei. Zuvor sollen nach ersten Erkenntnissen ein 18 und ein 20 Jahre alter Fahrer aus Offenbach jeweils mit einer Mercedes-C-Klasse auf dem kreisförmig angelegten Parkplatz beschleunigt und abgebremst haben sowie teilweise auch nebeneinander gefahren sein. Hierbei verlor der 20-Jährige offensichtlich die Kontrolle über seinen grauen Wagen, kam nach rechts aus der Kurve und beschädigte zunächst einen Unterstand für Einkaufswagen; im weiteren Verlauf kollidierte der Wagen mit einer Betonsäule. Der Mercedes-Lenker wurde anschließend in einem hinzugerufenen Rettungswagen untersucht, blieb aber offenbar unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 20.000 Euro. Die zwei Mercedes-Fahrzeuge sowie die jeweiligen Führerscheine der Beteiligten wurden beschlagnahmt. Auf die beiden Offenbacher kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu. Weitere Zeugen, die die beiden Fahrzeuge sowie deren Fahrweise beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

3. Rollerfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - Langenselbold

(fg) Im Zuge eines Alleinunfalls am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 860 in Höhe der Einfahrt zum Baumwieserhof zog sich eine 44 Jahre alte Rollerfahrerin schwere Verletzungen zu; sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Frau gegen 16.25 Uhr auf ihrem Zweirad in Fahrtrichtung Ronneburg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Straße ab und verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Roller. Im weiteren Verlauf überfuhr die Frau aus Gründau eine angrenzende Wiese und stürzte letztlich in einen Graben. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße zeitweise gesperrt. Von der Unfallstelle wurden Übersichtsaufnahmen zur Rekonstruktion gefertigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Weitere Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

4. Wer fuhr gegen den weißen Peugeot? - Erlensee/Langendiebach

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Hanauer Straße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 3.000 Euro geschätzten Schadens an einem weißen Peugeot Boxer. In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 12.45 Uhr, beschädigte ein Unbekannter den weißen Transporter, der in Höhe eines Blumenladens im Bereich der 10er-Hausnummern abgestellt war. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau II telefonisch unter 06181 9010-0 entgegen.

5. Wer hat den weißen Audi angedotzt? - Bad Soden-Salmünster

(cb) Die Polizei in Bad Soden-Salmünster sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Samstagvormittag, zwischen 10.30 und 12.30 Uhr, in der Frankfurter Straße ereignet hat. Der bislang unbekannte Unfallverursacher dotzte den am Straßenrand geparkten weißen Audi A6 an, beschädigte diesen hierdurch an der Fahrzeugfront und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0.

Offenbach, 17.06.2024, Pressestelle, Felix Geis

