Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: Wohnungseinbruch im Stadtzentrum; Zwei Fahrräder kollidieren: ein Radfahrer leicht verletzt; Zeugensuche: Enforcement-Trailer besprüht

Kreis Offenbach (ots)

In eigener Sache:

(cb) Polizeioberkommissar David Bubolz hospitiert im Juni bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Seine Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "db".

1. Zeugensuche: Wohnungseinbruch im Stadtzentrum - Heusenstamm

(db) In den späten Nachmittagsstunden des vergangenen Sonntags nutzen Einbrecher die Abwesenheit einer Bewohnerin in der Schubertstraße aus. Nachdem sie eine Fensterscheibe am Haus einschlugen und in das Wohnhaus eindrangen, entwendeten die Täter Bargeld, Schmuck und Parfum. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zwischen 15 und 19 Uhr Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Zwei Fahrräder kollidieren: ein Radfahrer leicht verletzt - Rodgau/Weiskirchen

(cb) Zwei entgegenkommende Radfahrer kollidierten am Sonntagabend (9.Juni 2024) auf dem Radweg, welcher parallel zu den Bahngleisen in Richtung Hainhausen verläuft. Die beiden Fahrradfahrer befuhren, gegen 19 Uhr, nebeneinander den Radweg, als es aus bislang unbekannten Gründen zum Zusammenstoß der beiden kam. Die Unfallbeteiligten stürzten, wobei sich ein 63-jähriger Rodgauer leichte Verletzungen zuzog. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Mann in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung. Der zweite Radfahrer, welcher zwischen 20 und 30 Jahre alt sein soll, berappelte sich nach seinem Sturz, stand auf und schob sein beschädigtes Fahrrad in Richtung Bahnhof, ohne vorher seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der 63-jährige verletzte Fahrradfahrer stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss, weshalb bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde. Durch den Unfall entstand am Pedelec des Rodgauers ein Schaden von etwa 150 Euro. Die Beamten in Heusenstamm haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

3. Zeugensuche: Enforcement-Trailer besprüht - Mainhausen/Zellhausen

(jm) Unbekannte besprühten einen in Zellhausen abgestellten städtischen Enforcement-Trailer mit silberner Farbe. Die mobile Geschwindigkeitsmessanlage stand in Höhe einer Bushaltestelle in der Mainflinger Straße. Ein Zeuge hatte die Sachbeschädigung am Sonntag, gegen 11 Uhr, festgestellt und anschließend die Polizei informiert. Der Tatzeitraum kann derzeit nicht eingegrenzt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 600 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Offenbach, 17.06.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell