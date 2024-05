POL-VDKO: Presseerstmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden, beide Richtungsfahrbahnen gesperrt

BAB 3, FR Frankfurt am Main, KM 50,8, Gemarkung: 53577 Neustadt (Wied) (ots) - Am 12.05.2024 um 17:44 Uhr kam es auf der BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt am Main i.H. des Kilometers 50,8 zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 71-jähriger Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab und wurde dort von seinem Kraftrad abgeworfen. Durch den Aufprall mit der ...

