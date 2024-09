Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Baustellenampel umgestoßen - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Am Freitag, 30 August, machten sich Unbekannte an einer Baustelle in Warburg-Scherfede zu schaffen. Zwei Baustellenampeln, die den Verkehr auf der B252 für beide Fahrtrichtungen regeln, wurden umgestoßen. Gegen 23.20 Uhr erhielt die Polizei darüber Kenntnis. Die unbeschädigten Baustellenampeln wurden wieder ordnungsgemäß aufgestellt. Glücklicherweise kam es zu keinem Verkehrsunfall in der Baustelle. Nun ermittelt die Kreispolizeibehörde Höxter wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer kann Hinweise geben? Wer hat etwas Verdächtigtes beobachtet? Hinweise werden unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell