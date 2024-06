Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen- Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Dudenhofen (ots)

Am Montag gegen 11:15 Uhr befuhr eine 43-jährige PKW-Fahrerin die Landauer Straße in Fahrtrichtung Harthäuser Straße. Eine 24-jährige PKW-Fahrerin wollte von der Eichgartenstraße in die Landauer Straße abbiegen und missachtete die Vorfahrt der 43-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das vierjährige Kind, das sich im PKW der 43-Jährigen befand, wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.300 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell