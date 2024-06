Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen- Einbruch in Schule

Dudenhofen (ots)

Im Zeitraum vom 21.06.-24.06.2024 brachen Täter in eine Schule in der Iggelheimer Straße ein. Die Täter warfen mittels Stein eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Entwendet wurden Wertgegenstände und Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.650 Euro.

Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell