Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendliche Räuber schnell gefasst

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Donnerstagnachmittag, 01.02.2024, wurden der Polizei drei Raubdelikte in zeitlicher und räumlicher Nähe in Sennestadt gemeldet. Im Zuge der Fahndung konnten noch am Nachmittag fünf Tatverdächtige ermittelt werden.

Gegen 12:20 Uhr wurde ein 15-jähriger Bielefelder am Sennestadtring, in Höhe Jadeweg, von vier Jugendlichen aufgefordert, sein Bargeld zu übergeben. Er kam der Aufforderung nach und erzählte erst später seiner Mutter davon. Sie informierte gegen 15:20 Uhr die Polizei.

Am Netzeweg, in Höhe eines Schulgeländes, versuchten zudem vier Jugendliche gegen 13:00 Uhr, einen 19-jähriger Bielefelder auszurauben. Sie stießen ihn mit einem Einkaufswagen an und forderten die Herausgabe von Bargeld. Der 19-Jährige flüchtete in Richtung Reichowplatz. Die Gruppe holte ihn jedoch ein, zerrte an seiner Kleidung, schlug und trat ihn. Ein Passant, Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, konnte die Gruppe schließlich in die Flucht schlagen. Er brachte den 19-Jährigen zur Polizeidienststelle des Bezirksdienstes Sennestadt Mitte an der Elbeallee.

Ein 15-Jähriger aus Schloß Holte-Stukenbrock wurde gegen 13:45 Uhr von fünf Jugendlichen auf einem Schulgelände an der Straße Wintersheide ausgeraubt. Die Gruppe hatte ihm mit Gewalt gedroht und die Herausgabe von hochwertigen Kopf-hörern gefordert. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten vier tatverdächtige Jugendliche im Alter von 14, 16, 17 und 17 Jahren gegen 15:50 Uhr an einem Supermarkt am Reichowplatz angetroffen werden. Ein 17-Jähriger aus der Gruppe ist als jugendlicher Intensivstraftäter bei der Polizei bekannt. Die Jugendlichen wurde zur Identitätsfeststellung zur Wache gebracht und im Anschluss den Erziehungsberechtigten übergeben.

Der fünfte Tatverdächtige, ein polizeibekannter 14-Jähriger, konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Ermittlungen zum Verbleib der Kopfhörer dauern an.

Zeugen der drei Delikte und der couragierte Mitarbeiter der Hilfsorganisation werden geben, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 zu melden.

