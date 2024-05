Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: L560-B35 /Graben-Neudorf; Sozia nach Motorradunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Aufgrund von Nässe verlor am Sonntag Mittag gegen 15 Uhr ein 61- jähriger Motrorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall. Seine 64-jährige Sozia zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 EUR. Die Fahrbahn musste zwischen Neudorf und Waghäusel für die Rettungsmaßnahmen teilweise gesperrt werden.

Corinna Ebert

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell