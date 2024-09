POL-HX: Mann wird bei Unfall schwer verletzt

Warburg (ots) - Am Freitag, 30 August, machten sich Unbekannte an einer Baustelle in Warburg-Scherfede zu schaffen. Zwei Baustellenampeln, die den Verkehr auf der B252 für beide Fahrtrichtungen regeln, wurden umgestoßen. Gegen 23.20 Uhr erhielt die Polizei darüber Kenntnis. Die unbeschädigten Baustellenampeln wurden wieder ordnungsgemäß aufgestellt. Glücklicherweise kam es zu keinem Verkehrsunfall in der Baustelle. ...

