Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrräder in verlassenem Gebäude gefunden

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (27.09.) hat die Polizei zwei möglicherweise gestohlene Fahrräder im Hausflur eines leerstehenden Gebäudes an der Lindenstraße in Grevenbroich aufgefunden. Der Hinweis war von einem Zeugen gekommen. Aufgrund dessen Aussage besteht der Anfangsverdacht des Diebstahls gegen einen 37-jährigen Deutschen, der sich öfters in dem Gebäude aufhält und polizeibekannt ist.

Das Kriminalkommissariat 24 ermittelt nun und sucht nach möglichen Eigentümern der beiden aufgefundenen Fahrräder. Es handelt sich um ein weiß-orangefarbenes Damenrad des Herstellers Zündapp sowie ein schwarzes Mountainbike der Marke Avigo. Wer Hinweise zum möglichen Besitzer eines dieser Räder oder einem eventuellen Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Fahrräder und andere leichte Fortbewegungsmittel sind beliebtes Ziel von Dieben. Aber eine mechanische oder elektronische Sicherung können helfen, diesen das Handwerk schwer zu machen. Wie Fahrzeugbesitzer ihr Zweirad vor Diebstahl sichern oder ihr Kraftfahrzeug vor einem Aufbruch schützen können, erklärt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

