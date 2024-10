Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität

Neuss (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss führte am Mittwoch (02.10.) einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität im Bereich der Stadthalle und des Rosengartens durch. Zielrichtung war abermals die Verfolgung und Verhinderung der Drogenkriminalität und Eigentumsdelikte. Die uniformierten und in zivil gekleideten Polizisten konnten einige Personen antreffen und kontrollieren. So fanden die Beamten bei einem 33-jährigen Mann aus Grevenbroich eine Konsumeinheit einer vermutlichen Droge. Um welche es sich genau handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann muss sich nun genauso in einem Strafverfahren verantworten wie eine 35-jährige Grevenbroicherin und ein 24-jähriger Neusser. Die Frau hatte nach ersten Erkenntnissen bei dem Neusser vermutliches Betäubungsmittel erworben. Diesen Vorgang konnten Polizeibeamte beobachten und anschließend die Personen kontrollieren. Während die 35-Jährige vor Ort entlassen wurde, wurde der 24-Jährige zu einer Polizeiwache gebracht. Er musste sich weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen unterziehen, unter anderem wurde auch die Wohnung des Tatverdächtigen durchsucht. Das bei ihm aufgefundene Bargeld in einer dreistelligen Höhe wurde sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen Handels mit Betäubungsmitteln. Das Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

