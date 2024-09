Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Ladendiebe - Polizei fahndet mit Fotos

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Lange Straße

22.07.2024, 17.20 Uhr

Am 22.07.2024, gegen 17.20 Uhr wurden durch vier unbekannte Personen eine Vielzahl an Haushaltsartikeln aus einem Geschäft in der Lange Straße im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde im Wert von knapp 900 Euro entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen gehören die vier unbekannten Tatverdächtigen zusammen und betraten nacheinander das Geschäft in der Vorsfelder Innenstadt. Danach verstauten sie diverse Waren in mitgebrachten Rucksäcken, Handtaschen und in einem mitgeführten Kinderwagen. Danach verließen sie das Geschäft, ohne zu bezahlen, in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05361/46460 bei der Polizei in Wolfsburg

