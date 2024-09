POL-WOB: Schockanruf - Telefonbetrüger ergaunern 28.000 Euro

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Hirschberger Straße 21.09.2024, 13.00 Uhr Am Samstagmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Einfamilienhaus in der Hirschberger Straße in Wolfsburg. Eine weibliche Person wurde von Polizeibeamten mit schweren Verletzungen vorgefunden und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am frühen Sonntagnachmittag waren Beamte der Wolfsburger Polizei zur weiteren Spurensicherung ...

mehr