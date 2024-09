Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trunkenheitsfahrt mit selbst gebautem Fahrzeug

Bild-Infos

Download

Malchin (ots)

Ein nicht ganz alltäglicher Einsatz erwartete die Polizisten des Polizeirevieres Malchin am Samstagabend (31.08.2024) gegen 23:45 Uhr.

Zunächst teilte ein Bürger der Polizei mit, dass in der Ortschaft Gielow südlich von Malchin mehrere Personen mit einem selbst gebauten vierrädrigen Fahrzeug durch den Ort fahren und dabei enormen Lärm verursachen. Die umgehend eingesetzten Polizeibeamten konnten das beschriebene Fahrzeug in der Straße Am Sonnenberg in Gielow stoppen. Zu diesem Zeitpunkt lenkte ein 57-Jähriger das Fahrzeug, während ein 53-Jähriger neben ihm saß, Gas gab und schaltete. Bei dem Fahrzeug handelt sich um ein vermutlich umgebautes Motorrad des Herstellers "Honda" (siehe Foto im Anhang dieser Pressemitteilung).

Beide Personen waren alkoholisiert. Atemalkoholmessungen ergaben bei dem 57-Jährigen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte einen Wert von 0,81 und bei dem 53-Jährigen aus Sachsen 1,56 Promille. Ein Arzt entnahm beiden Männern Blutproben. Nach ersten Erkenntnissen kamen die alkoholisierten Männer von einer Geburtstagsfeier und setzten vor dem Antreffen durch die Polizei vermutlich noch andere Personen ab. Das selbst gebaute Fahrzeug wurde durch die Polizisten zum Zwecke der Beweissicherung sichergestellt. Dazu kam ein Abschleppunternehmen zum Einsatz. Unter anderem soll im Zuge der weiteren Ermittlungen die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs geprüft werden.

Gegen die beiden Männer wird nun wegen verschiedener Verkehrsdelikte, u.a. wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, ermittelt.

Alle in dieser Pressemitteilung erwähnten Personen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.

Im Auftrag

Mathias Müller

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle Tel.: 0395/ 55 82 - 2223 Fax: 0395/ 55 82 - 20226 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell