Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sprengung eines Geldautomaten in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 31.08.2024, gegen 04:50 Uhr, kam es zur Sprengung eines Geldautomaten in einem Einkaufscenter auf dem Datzeberg in Neubrandenburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand griffen der oder die bislang unbekannten Täter einen Geldautomaten der Sparkassenfiliale an und brachten diesen zur Explosion. Durch die Detonation wurde der Automat komplett zerstört und Teile Deckenverkleidung wurden beschädigt. Derzeit ist noch unklar, ob der oder die Täter aus dem angegriffenen Automaten Bargeld erbeutet haben. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg und Mitarbeiter der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und sind zur Spurensuche eingesetzt. Der Sachschaden am Automaten und dem Gebäude wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/5582-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

