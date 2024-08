Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der L 263 bei Gützckow schwerverletzt

Wolgast (ots)

In den Abendstunden des 28.08.2024, gegen 19:15 Uhr, kam es auf der Landesstraße 263, zwischen den Ortschaften Gützkow und Lüssow zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein Krad der Marke Triumph befuhr die o. g. Landesstraße aus Richtung Gützkow kommend, in Richtung Ziethen. In einer Linkskurve verlor der 26-jährige deutsche Fahrzeugführer die Kontrolle über das Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der Kradfahrer mit einem Leitpfosten und stürzte in den angrenzenden Straßengraben, wo er letztendlich auch liegen blieb. Durch den geschilderten Verkehrsunfall zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu, die später im Uniklinikum Greifswald versorgt wurden. Bei dem Mann handelte es sich um einen Greifswalder, der im besagten Krankenhaus stationär aufgenommen wurde. Das beteiligte Krad wurde bei dem Manöver erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000EUR. Durch den Vorfall musste die L 263 für etwa 90 Minuten halbseitig gesperrt werden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell